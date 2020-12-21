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понедельник, 21 декабря 2020 14:58

В Раде зарегистрировали антиукраинской закон

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Автор: facebook.com/volodymyr.viatrovych
  Депутаты предлагают изменить языковое законодательство
Депутаты предлагают изменить языковое законодательство

Депутат от ЕС Владимир Вятрович предупредил, что в Верховной Раде зарегистрировали антиукраинской закон.

"Перечень авторов красноречив - Бужанский, Дубинский, Шевченко, Гетманцев, Брагарь, Качура - всего 28 деятелей, которым не дает покоя право граждан на получение услуг на украинском языке в собственном государстве. Текст еще не обнародован, но судя по названию и с бурной агитации, Бужанский на протяжении последних дней проводил среди однопартийцев, идея заключается в том, чтобы сделать нарушения закона о языке безнаказанными", - написал он в Facebook.

В случае нарушения языкового законодательства гражданин может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка. Ответчик получит предупреждение и 30 дней для устранения нарушения. Если в течение года доведут факт повторного нарушения, наложат штраф.

Проект закона может отменить взимание штрафов.

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"И вот именно против этого даже умеренного механизма защиты прав потребителей направляют атаку Бужанский и Ко. Их идея проста как двери - пусть в законе о языке будет написано что угодно. Главное, чтобы любой украинофоб мог этот закон нарушать совершенно безнаказанно", - указал Вятрович.

Он надеется, что профильный комитет не пропустит закон.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обсудил с представителями Европейской бизнес ассоциации внедрение статьи 30 языкового закона. Она предусматривает, что с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский. Он напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции.

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