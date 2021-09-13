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понедельник, 13 сентября 2021 12:15

Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович

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Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
Вятрович заявил, что переход на латиницу принесет больше вреда, чем пользы. Фото: "Рубрика"

Отказ от кириллицы не оградит от России, считает историк и нардеп Владимир Вятрович.

Кириллица является фундаментальным элементом тысячелетней культуры и идентичности украинцев, написав он в Facebook.

"Отказ от нее сделает нас слабее, лишит уникальности, отрежет следующие поколения, которые не будут читать кириллицей, от культурного наследия наших предков. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих, особенно пожилых людей, будет проще, чем незнакомый латинский украинский", - пишет Вятрович.

Успешный переход на латиницу состоялся в Турции и продолжается в Казахстане. Но там способствовал авторитаризм, тогда как Украина - демократическое государство, напомнил он.

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Вариант плавного перехода с параллельным использованием кириллицы и латиницы будет означать фактическое трёхъязычие в стране. Будет два украинских и русский.

"Поэтому вместо нужного единства получим еще одну линию раскола", - подытожил историк.

Украинскую латиницу ограничено использовали в Австро-Венгрии. 10 сентября 1859 года австрийский наместник в Галиции граф Агенор Голуховский издал распоряжение использовать в украинских школах и изданиях латинский алфавит. Состоялась вторая вспышка так называемой азбучной войны.

Против перехода в Галичине выступала интеллигенция и священники, представители течения москвофилов и народовцев. Языковед Иосиф Лозинский, автор "Грамматики русского языка", и греко-католический митрополит Львова Спиридон Литвинович считали переход политическим и голосовали против него.

Идеи перейти на латиницу возникали в СССР 1920-х. К 130-й годовщине со дня рождения писателя Сергея Пилипенко Институт языкознания им. Александра Потебни Национальной академии наук Украины призвал обсудить переход украинского языка на латиницу. Пилипенко поддерживал смену алфавитов.

12 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу.

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Дата
13
сентября

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