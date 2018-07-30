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понедельник, 30 июля 2018 12:01

"Мы ни тех, ни тех не удовлетворим полностью" - Гриневич ответила на обвинения Ницой

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&quot;Мы ни тех, ни тех не удовлетворим полностью&quot; - Гриневич ответила на обвинения Ницой
Гриневич рассказала о внедрении украинского языка преподавания. Фото: ukr.media

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич считает естественной критику договоренностей о языковых квотах в обучении.

"С одной стороны, некоторые, как, например, Лариса Ницой, говорят о том, что мы ущемляем украинский язык, что абсолютно бессмысленно. Для того, чтобы украинский язык утверждался в образовании, мы предприняли шаги, которые не были сделаны за все предыдущие годы независимости. С другой стороны, лидеры венгерского меньшинства говорят, что мы хотим чтобы их дети потеряли национальную идентичность и грубо нарушаем их права. Разумеется, мы ни тех, ни тех не удовлетворим полностью", - заявила она в интервью "Главкому".

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"Наша идея одна - выполняя Конституцию, обеспечить лучшую модель качественного образования. Не может быть гражданин Украины привязан только к одному района проживания, и не уметь даже прочитать или заполнить налоговую декларацию, потому что ему в украинской школе не дали адекватное образование. Мы это будем менять, хотя и с той, и с другой стороны к нам будут претензии", - отметила Гриневич.

Министр отметила, что модель языковых квот в учебном процессе, на которую согласилась, в частности, Болгария, применяется европейскими странами и Венецианская комиссия дала на нее согласие.

В Украине будут внедрять модель изучения государственного языка, которая работает в Эстонии и Латвии. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич после встречи с делегацией Венгрии.

"Наш языковой закон рассматривала Венецианская комиссия. Никаких изменений в статью 7 "Язык образования" они не требовали. Есть только рекомендации комиссии, связанные с несколькими пунктами. Выполнение их не навредит ведущей идее статьи - что каждый ученик в конце обучения в школе должен владеть государственнім языком, как роднім. Венгрия выставила только одно условие: они снимут любое блокирование и поймут этот закон, если будут выполнены все требования Венецианской комиссии. А это не наносит нам никакого ущерба. Мы так или иначе должны выполнять рекомендации", - говорит чиновник.

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