Книгу Авакова переводили с несуществующего языка

В книге "2014. Мгновения харьковской весны" указано, что ее переводили со слобожанского языка. Фото: "Новинарня"

В книге министра внутренних дел Арсена Авакова "2014. Мгновения харьковской весны" указали, что ее переводили со "слобожанского языка".

Об этом указанно в исходных данных издания, сообщила в Facebook пользователь Галина Прилуцкая.

Книга воспоминаний вышла в издательстве "Фолио" в декабре 2020 года. Она на украинском языке, но с пометкой "перевод со слобожанского И. В. Филенко".

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Издание содержит воспоминания Авакова о борьбе с сепаратистами в Харькове. В него вошли материалы разведки и аудиозаписи переговоров.

В 2018 году вышла книга Авакова "Зеленая тетрадь". В ней тоже речь шла о "слобожанском языке".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время своего публичного выступления будет говорить на "слобожанском языке". На самом деле такого языка не существует, говорит заведующий отделом языков Украины Института языкознания НАН Украины Богдан Ажнюк.