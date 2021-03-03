Клиент довел до слез украиноязычную работницу кафе

В Николаеве мужчина устроил скандал, потому что бариста говорила на украинском. Фото: pexels.com

В кафе Coffee Bar №13 в Николаеве произошел конфликт из-за обслуживания посетителя на украинском языке.

Бариста позвонила в слезах и сообщила, что мужчина устроил скандал, так как она говорила на украинском. Другая посетительница с ребенком боялись покинуть помещение и бросить женщину наедине с мужчиной, сообщила владелица заведения, передает "Свідок".

Владельцам кафе посетитель не смог объяснить предмет своих претензий и ушел.

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"Это не впервые к девушке по этому поводу цепляются. Поэтому я на обеденном перерыве пошла и взяла у них кофе и трубочку со сгущенкой. Это маленькое заведение Coffee Bar № 13 на проспекте Центральном 108, у угла с Садовой, по стороне собора. У них есть кофе, как по мне — хороший, чаи и другие напитки, молоко и заменители, всякая небольшая кондитерка, милый интерьер, вежливое и быстрое обслуживание. Если будете рядом в Николаеве — советую зайти, потому что лучшая поддержка, как я думаю, это добрые слова плюс приобретенный кофе", - написала в Facebook Анна Козориз.

Волонтеры поделились с официантами и бариста киевских заведений своим опытом изучения украинского языка. Когда сфера обслуживания перешла на украинский, блогер Богдан Логвиненко предложил помочь работникам. Он собрал волонтеров.