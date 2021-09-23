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четверг, 23 сентября 2021 21:20

Караваев впервые дал интервью на украинском

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Караваев впервые дал интервью на украинском
Футболист заявил, что хочет отвечать на вопросы на украинском. Фото: "Футбол 1"

Футболист "Динамо" Александр Караваев впервые дал интервью на украинском языке.

Он прокомментировал поражение в Суперкубке на украинском, сообщает "Футбол 1".

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"Я планировал отвечать на интервью на украинском. Я всю жизнь говорил на русском, а учился в украинской школе. Я очень люблю свой язык и хочу общаться, поэтому если меня будут спрашивать на украинском, я всегда буду отвечать на украинском", - сказал Караваев.

В матче за Суперкубок Украины "Шахтер" разгромил "Динамо" -3 :0. Главным виновником такого счета стал наставник киевлян Мирча Луческу. Румынский тренер допустил несколько ошибок, которые привели к этому результату.

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