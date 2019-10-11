Как подтвердить свой уровень владения государственным языком

 
Ексклюзивы
1/5
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 1710
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 531
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 243
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1269
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2097
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2556
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1359
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3231
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1899
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4608
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Соратник Медведчука устроил провокацию в первый день Рады
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2556
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6561
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1350
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 октября 2019
Просмотров: 36
Ціна крові
"Перший, хто пробачає, – найсильніший; перший, хто забуває, – найщасливіший", – трапилася якось на очі фейсбучна мудрість. "Це може ...
пятница, 11 октября 2019 18:28

Как подтвердить свой уровень владения государственным языком

  Комментировать
Как подтвердить свой уровень владения государственным языком
Какие документы подтверждают уровень владения государственным языком. Фото: sud.ua

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы пояснило, какие документы подтверждают уровень владения государственным языком.

"Законом Украины от 19 сентября 2019 №117-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" внесены изменения в закон, в том числе с пунктом 5 части первой статьи 25. Указанными изменениями предусмотрено, что победитель конкурса, объявленного после 25 сентября 2019, должен предоставить копии документов о подтверждении уровня свободного владения государственным языком", - сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госслужащих заставили сдавать экзамены на знание государственного языка

"Такими документами, по мнению НАГС, могут быть, в частности, документы государственного образца о среднем/высшем образовании, в которых указано об изучении предмета/дисциплины, подтверждающие знание украинского языка, и удостоверение о свободном владении государственным языком, полученное до 25 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

С 25 октября прекращается работа аттестационных комиссий по проверке знаний украинского языка для государственных служащих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как подтвердить свой уровень владения государственным языком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Землетрясение разрушило замок крестоносцев

Самое читаемое
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 71155
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 25290
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 18711
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 5 Просмотров: 13932
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
Сплошные руины и холод: показали, куда отведут ВСУ
4
 Просмотров: 10179
Сьогодення
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку 2 Просмотров: 1548
Зеленский: "Языковой вопрос не является приоритетным"
Зеленский: "Языковой вопрос не является приоритетным" 1 Просмотров: 1332
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
 Просмотров: 171
В Катаре украинских детей будут обучать языку
В Катаре украинских детей будут обучать языку Просмотров: 720
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
Голосов: 3082
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua