Как подтвердить свой уровень владения государственным языком

Какие документы подтверждают уровень владения государственным языком. Фото: sud.ua

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы пояснило, какие документы подтверждают уровень владения государственным языком.

"Законом Украины от 19 сентября 2019 №117-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" внесены изменения в закон, в том числе с пунктом 5 части первой статьи 25. Указанными изменениями предусмотрено, что победитель конкурса, объявленного после 25 сентября 2019, должен предоставить копии документов о подтверждении уровня свободного владения государственным языком", - сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

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"Такими документами, по мнению НАГС, могут быть, в частности, документы государственного образца о среднем/высшем образовании, в которых указано об изучении предмета/дисциплины, подтверждающие знание украинского языка, и удостоверение о свободном владении государственным языком, полученное до 25 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

С 25 октября прекращается работа аттестационных комиссий по проверке знаний украинского языка для государственных служащих.