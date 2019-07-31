Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог

Политолог Виталий Бала прокомментировал идею русскоязычного канала. Фото: gordonua.com

Политолог Виталий Бала прокомментировал идею создания государственного русскоязычного канала.

"Идея Зекоманды о создании русскоязычного телеканала за бюджетные средства с целью противостоять российской пропаганде выглядит странно, - пишет он в Facebook. - Россия имеет возможность тратить гораздо больше на финансирование своих пропагандистских телеканалов. Есть ли смысл тратить бюджетные средства на создание канала именно для русскоязычного населения?".

В этом политолог видит только углубление разделения украинцев только на украиноязычных и русскоязычных. Он считает, что лучше сделать хороший англоязычный украинский информационный канал с субтитрами.

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"Борьба с российской пропагандой важна, но без успешной экономики денег не будет хватать на любые креативные и не очень идеи и проекты", - добавляет он.

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе. Канал будут использовать также для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.