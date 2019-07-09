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вторник, 09 июля 2019 18:44

Фарион жестко раскритиковала Зеленского

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Фарион жестко раскритиковала Зеленского
Фарион раскритиковала Зеленского по поводу языкового вопроса. Фото: "Украинский репортер"

Филолог Ирина Фарион заявила, что президент Владимир Зеленский не имеет целью развивать украинский язык.

Видео о действующем президенте она записала на YouTube.

"Определяющий маркер его инородносты и враждебности по отношению к украинцам - это отношение этого шута к языку. Она моментально разоблачает его как собирательный образ совка и носителя идей русского мира", - заявила она.

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"Его крах - вопрос времени. Договорилось к тому, что на танках защищать тех, что привели в Украине войну. То есть оно открыто стало на сторону Путина", - сказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителям оккупированного Донецкая нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

Так он прокомментировал инициативу Богдана предоставить Донецкой и Луганской областям особый языковой статус.

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