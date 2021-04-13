Авраменко рассказал об своем отношении к "украинскому русскому языку"

Александр Авраменко: "Смесь украинского и русского является суржиком, а не отдельным языком". Фото: Telekritika

Языковед Александр Авраменко рассказал, что понятие "украинский русский язык" не имеет научной базы.

"Что такое украинский русский язык? Чем он отличается от классического русского языка? Раз там звучит слово "украинский", значит в нем должны быть элементы украинского языка. Такое определение есть в науке, оно называется суржиком. Наверное, и Арсен Аваков, и Юлия Мендель боятся говорить о слове суржик, ибо оно невыгодно звучит в их выступлениях", - сказал он в интервью НВ.

По его мнению, не стоит сравнивать языковую ситуацию в Украине с США или Австралией.

"Она говорит в этом интервью, что есть еще примеры использования английского языка, например, другими странами. Она называет Австралию. Дело в том, что не существует в природе австралийской языка, поэтому австралийцы используют язык другого народа. Затем она называет США. Но нет американского языка. И 3-я страна, которую она называет, - Великобритания, для которой английский язык так же как для Франции - французский, для украинцев - украинский, поэтому все становится на свои места. Часто спекулируют этим вопросом двуязычия. Вспоминают Канаду, где есть 3 языка и нет "канадского". Или вспоминают Швейцарию - нет швейцарской языка в природе. Здесь должен быть грамотный диалог, должны общаться специалисты на эту тему для того, чтобы поставить все точки над "і", - добавил он.

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По его мнению, хотя в Украине много носителей русского языка, называть его украинским с научной точки зрения не стоит.

"Для этого надо провести специальное исследование, кодифицировать этот язык. Тогда на этом языке надо написать отдельные словари, отдельные учебники. Это сложная проблема. Украинский вариант русского языка - "шоканье", "гэканья", украинизмы, неправильные ударения - называется суржик", - подытожил Авраменко.

5 апреля в эфире канала "Дом" Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный "украинский русский язык". Она призвала президента демонополизировать право России на русский язык. Ее заявление раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Кремень. По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.