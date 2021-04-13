Авраменко рассказал об своем отношении к "украинскому русскому языку"

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 567
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3699
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1107
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2880
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 927
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2664
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2061
Фото
Все фото
8
18
8
6
10
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
&quot;Каких тебе еще реваншей не хватает?&quot; - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald&#039;s
Нардепы поели бургеров под Радой в поддержку языковой позиции McDonald's
Разумкову принесли российские лапти и &quot;грамоту&quot; РФ
Разумкову принесли российские лапти и "грамоту" РФ
Видео
Все видео
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Шевченко пообещал общаться на украинском
Шевченко пообещал общаться на украинском
Президент Литвы выступал на украинском языке
Президент Литвы выступал на украинском языке
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 846
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2880
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 774
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 477
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 837
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 12:22

Авраменко рассказал об своем отношении к "украинскому русскому языку"

  Комментировать
Авраменко рассказал об своем отношении к &quot;украинскому русскому языку&quot;
Александр Авраменко: "Смесь украинского и русского является суржиком, а не отдельным языком". Фото: Telekritika

Языковед Александр Авраменко рассказал, что понятие "украинский русский язык" не имеет научной базы.

"Что такое украинский русский язык? Чем он отличается от классического русского языка? Раз там звучит слово "украинский", значит в нем должны быть элементы украинского языка. Такое определение есть в науке, оно называется суржиком. Наверное, и Арсен Аваков, и Юлия Мендель боятся говорить о слове суржик, ибо оно невыгодно звучит в их выступлениях", - сказал он в интервью НВ.

По его мнению, не стоит сравнивать языковую ситуацию в Украине с США или Австралией.

"Она говорит в этом интервью, что есть еще примеры использования английского языка, например, другими странами. Она называет Австралию. Дело в том, что не существует в природе австралийской языка, поэтому австралийцы используют язык другого народа. Затем она называет США. Но нет американского языка. И 3-я страна, которую она называет, - Великобритания, для которой английский язык так же как для Франции - французский, для украинцев - украинский, поэтому все становится на свои места. Часто спекулируют этим вопросом двуязычия. Вспоминают Канаду, где есть 3 языка и нет "канадского". Или вспоминают Швейцарию - нет швейцарской языка в природе. Здесь должен быть грамотный диалог, должны общаться специалисты на эту тему для того, чтобы поставить все точки над "і", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда

По его мнению, хотя в Украине много носителей русского языка, называть его украинским с научной точки зрения не стоит.

"Для этого надо провести специальное исследование, кодифицировать этот язык. Тогда на этом языке надо написать отдельные словари, отдельные учебники. Это сложная проблема. Украинский вариант русского языка - "шоканье", "гэканья", украинизмы, неправильные ударения - называется суржик", - подытожил Авраменко.

5 апреля в эфире канала "Дом" Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственный "украинский русский язык". Она призвала президента демонополизировать право России на русский язык. Ее заявление раскритиковал языковой омбудсмен Тарас Кремень. По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авраменко рассказал об своем отношении к "украинскому русскому языку"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Начало депортации жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 12483
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 8082
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7128
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4545
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4185
Сьогодення
В Турции появились новые украиноязычные аудиогиды
В Турции появились новые украиноязычные аудиогиды Просмотров: 144
ОАСК открыл дело по поводу внедрения румынского языка в школах
ОАСК открыл дело по поводу внедрения румынского языка в школах Просмотров: 162
В Зеленского отреагировали на заявление Мендель об "украинском русском"
В Зеленского отреагировали на заявление Мендель об "украинском русском" Просмотров: 855
Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе
Как наказали военного, который устроил языковой скандал в школе Просмотров: 639
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
"Думал, что это будет несложно" - президент Литвы рассказал о своем выступлении на украинском
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 747
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть