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среда, 16 июня 2021 23:46

Жара не помеха любви: как заниматься сексом при высоких температурах

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Жара не помеха любви: как заниматься сексом при высоких температурах
Во время секса надо выбрать удобное положение, чтобы кожа партнеров редко соприкасалась и организм не нагревался. Фото: pixabay

Секс в жаркую погоду может быть не слишком комфортным для партнеров.

Но есть советы, как не испортить процесс и получить максимум удовольствия, пишет Red magazine.

Например, заниматся любовью в прохладном душе или ванне будет удобнее, чем в жаркой спальне. Если выбрать оптимальную температуру для тела, то ощущения будут приятными. Можно принять контрастный душ вместе, а затем перейти в другую комнату.

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Во время секса надо выбрать удобное положение, чтобы кожа партнеров редко соприкасалась и организм не нагревался. Благодаря этим позам можно лучше дышать.

Многие пары используют лед во время прелюдии. Стоит попробовать, потому что экстремальный холод дарит новые ощущения.

Перед сексом надо охладить комнату. На несколько часов можно поставить простыню в морозилку. Перед процессом застелить им кровать, из-за чего также будут невероятные ощущения.

Весной или летом людям преимущественно хочется больше секса, чем в холодное время года. Сайт знакомств OkCupid три года исследовал, в какой месяц года самым популярным есть секс на одну ночь. Во время эксперимента, который длился с 2013-го по 2016 год, опросили 18 млн человек. Им рассылали вопрос: "Хотите ли вы чтобы ваши следующие отношения были длительными?"

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