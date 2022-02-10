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Выгибались на столе среди скульптур и обнажали пышную грудь - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Выгибались на столе среди скульптур и обнажали пышную грудь - что показывали в этот "нюдсочетверг"
Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот "нюдсочетверг"
Показывали интимные места и эротично изгибались в белье на байке - что публиковали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Показывали интимные места и эротично изгибались в белье на байке - что публиковали в этот "нюдсочетверг"
Обнажали грудь и устраивали эротическое позирование в белье - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Обнажали грудь и устраивали эротическое позирование в белье - что показывали в этот "нюдсочетверг"
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
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четверг, 10 февраля 2022 18:11

Выгибались на столе среди скульптур и обнажали пышную грудь - что показывали в этот "нюдсочетверг"
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Каждый четверг пользователи Twitter показывают интимные фото в сети. В посте к пикантному контенту используют хештег #нюдсочетверг.

Большинство пользователей, поддержавших эротическую традицию, обнажали интимные места. Также показывались только в нижнем белье.

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Какими еще откровенными фотографиями делились пользователи, собрала Gazeta.ua.

Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Фото: twitter.com/M_Shokoladova
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками
Еженедельно пользователи Twitter используют хэштег #нюдсочетверг и делятся обнаженными снимками

Нюдсочетверг - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения.

До появления нюдсочетвергов уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время.

Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб приобрел популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры.

Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно.

Участники нюдсочетверга не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.

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Дата
10
февраля

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