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понедельник, 13 сентября 2021 23:46

Вычислили день, в который зачастую не занимаются сексом

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Вычислили день, в который зачастую не занимаются сексом
Самый непопулярный для покупки презервативов день - это понедельник. Фото: pixabay

Благодаря программе по доставке продуктов, специалисты проанализировали заказ людей за год.

Так определили спрос на различные предметы быта в разные месяцы и дни недели, пишет maximonline.

Среди продуктов оказались и презервативы.

Семейные пары, как выяснили, могут побыть наедине именно в выходные, когда с детьми помогают бабушки.

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Самый непопулярный для покупки презервативов день - это понедельник. Из этого можно сделать вывод, что этот день наименее популярный для секса.

В среднем женщине достаточно длительности полового акта 10 мин. Это определяла сексолог Кристен Марк из университета Кентукки. Она провела масштабное исследование с 15 тыс. женщин.

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