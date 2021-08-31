Женщины определились с идеальной продолжительностью секса

Секс должен продолжаться от 10 минут. Фото: ide4l.eu

В среднем женщине достаточно длительности полового акта 10 мин. Это определяла сексолог Кристен Марк из университета Кентукки. Она провела масштабное исследование с 15 тыс. женщин.

Об этом пишет издание Maxim.

Это исследование было не первым. В 2008 году аналогичный опрос проводили ученые из университета штата Пенсильвания. В тот раз оптимальной продолжительностью секса женщины признали 13 мин.

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Для этого врачи опросили несколько тысяч пациенток, жаловавшихся на интимную жизнь. Оказалось, что в среднем секс длится от 3-7 мин. Это с предварительными ласками. Однако секс более 20 мин. их тоже не устраивал.

Поэтому необходимо помнить о золотой середине - между 10 мин. и 20 мин.

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