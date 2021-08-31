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среда, 01 сентября 2021 16:16

Женщины определились с идеальной продолжительностью секса

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Женщины определились с идеальной продолжительностью секса
Секс должен продолжаться от 10 минут. Фото: ide4l.eu

В среднем женщине достаточно длительности полового акта 10 мин. Это определяла сексолог Кристен Марк из университета Кентукки. Она провела масштабное исследование с 15 тыс. женщин.

Об этом пишет издание Maxim.

Это исследование было не первым. В 2008 году аналогичный опрос проводили ученые из университета штата Пенсильвания. В тот раз оптимальной продолжительностью секса женщины признали 13 мин.

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Для этого врачи опросили несколько тысяч пациенток, жаловавшихся на интимную жизнь. Оказалось, что в среднем секс длится от 3-7 мин. Это с предварительными ласками. Однако секс более 20 мин. их тоже не устраивал.

Поэтому необходимо помнить о золотой середине - между 10 мин. и 20 мин.

Люди из-за незнания о сексе часто создают мифы о нем. Они могут негативно повлиять не только на качество секса, но и на здоровье партнеров, рассказала сексолог Диана Тишакова.

Експерт указала на наиболее популярные мифы о сексе и объяснила, почему не надо в них верить.

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