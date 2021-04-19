Утром, или вечером: вывели лучший час для занятия сексом

Лучшая час для секса - 7.45 утра. Фото: pixabay

Ученые доказали, что заниматься сексом в любое время суток не правильно.

Эксперимент организовала английская компания, которая специализируется на производстве витаминов и пищевых добавок, пишет MaximОnline.

Специалисты исследовали анкеты и медицинские показатели 1000 человек, которые занимаются сексом.

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Таким образом, пришли к выводу, что лучшее время для секса - 7.45 утра. Причиной этого является то, что опрошенные в среднем пробуждаются в 7.00 часов утра. К 7.45 они успевали окончательно проснуться и стать энергичными. Выброс в кровь гормона эндорфина - постоянного спутника счастливого секса - гарантировал им снижение кровяного давления и повышения настроения на весь день.

Карантин значительно повлиял на сексуальную жизнь людей. Когда ограничения прекратятся, то человечество могут ждать "ревущие 20-е". Интим во время пандемии у людей, не живущих под одной крышей, стал невозможным. Очень заметно ограничения повлияли на молодежь. В их годы они только исследуют собственную сексуальность и налаживают отношения.