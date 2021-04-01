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четверг, 01 апреля 2021 23:46

Что произошло с сексом на карантине

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Что произошло с сексом на карантине
25,5% респондентов из-за карантина живут вообще без секса. Фото: pixabay

Карантин значительно повлиял на сексуальную жизнь людей.

Когда ограничения прекратятся, то человечество могут ждать "ревущие 20-е", заявил профессор социологии Рохемптонського университета Марк Маккормак.

Интим во время пандемии у людей, не живущих под одной крышей, стал невозможным. Очень заметно ограничения повлияли на молодежь. В их годы они только исследуют собственную сексуальность и налаживают отношения.

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Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 565 человек в возрасте от 18 до 32 лет. 25,5% респондентов из-за карантина живут вообще без секса. 26% стали чаще мастурбировать, 20% - чаще заниматься сексом с партнером и 20% - смотреть больше порнографии в одиночестве.

При этом треть опрошенных стала реже заниматься сексом с партнером, четверть меньше мастурбировать, и около одной пятой (22%) - реже смотреть порно. У женщин сексуальное желание было в среднем ниже, чем у мужчин. Либидо очень снизилось во время локдауна.

Продолжительность жизни мужчин зависит от того, в какое время они чаще занимаются сексом. Чикагские ученые из Иллинойского университета выяснили, что утренний секс полезнее для мужского здоровья.

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