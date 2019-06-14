ТОП-5 улучшенных поз для секса

Иногда хочется как-то разнообразить интимную жизнь, но акробатических навыки отсутствуют.
Секс-эксперты издания Cosmo поделились, как можно улучшить привычные позы в сексе.
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1. "Наездница".
Чтобы ощущения во время этой позы стали ярче женщине необходимо стать на колени и поддаться вперед. Двигаться нежно и медленно. Тогда вы получите не только стимуляцию клитора, но и найдете точку G.
2. "Догги-стайл".
Под живот женщина может положить подушку и ровно вытянуть ноги, вместо того, чтобы стоять на коленях. Для новых ощущений мужчина может стимулировать клитор.
3. Поза "69".
Эта поза идеальна со всех сторон в прямом смысле. Ложитесь на бок и переплетите ноги. А для перчинки - возьмите вибратор.
4. "Ложки".
Еще одна прекрасная поза, в которой можно дотянуться до всех интересных мест партнера. Завяжите глаза себе и ему, почувствуйте, как усиливается реакция других органов чувств, при этом не будете отвлекаться на цвет стен.
5. Миссионерская.
Не нужно сбрасывать со счетов эту позу, в ней тоже много приятного. Подложите подушку под ягодицы, чтобы изменить угол проникновения. Сведя ноги вместе и положив их на плечи партнеру, чтобы усилить ощущения.
Эскперты рассказали, почему не стоит тянуть с первым сексом.
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