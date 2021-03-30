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вторник, 30 марта 2021 21:00

Секс с парнем показывает, он эгоист или нет

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Секс с парнем показывает, он эгоист или нет
Негативным сигналом является то, когда парень требует секса и не учитывает желание девушки при этом. Фото: pixabay

По поведению парня в постели во время секса можно понять он эгоист, или нет.

Одной из таких его ошибок является то, что он не пытается понять сексуальные фантазии девушки, пишет Cosmopolitan.

Рекомендуют в таких случаях принудительно начать беседу на эту тему, или вместе обратиться к сексологу. Если ничего не получается, то стоит разойтись.

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Если парень хочет заниматься любовью в одной позе, когда девушка сверху. Это приятно для обоих, но если нет других поз, то это свидетельствует о лени парня и безразличии к чувствам.

Негативным сигналом является то, когда парень требует секса и не учитывает желание девушки при этом. При малейших ощущениях того, что парень переходит границы, с ним стоит обрывать связь.

Парень против презервативов - признак его безответственности и ненадежности. Ему также не стоит доверять.

Если партнер рассказывает о совместной сексуальной жизни друзьям также свидетельствует о его эгоизме. Делиться с ними о чем-то важном можно, но отдельные моменты разбирать не стоит. Это может привести к неловким ситуациям в будущем.

О том, что мужчина страстно занимается сексом, не показывают ни большие пальцы, ни накачанное тело, поэтому нужно присмотреться к другим моментам. Такой мужчина внимательно относится к стрижке и бороде.

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