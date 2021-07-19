Продукты, которые портят романтику: чего нельзя есть перед свиданием

Дешевый и некачественный алкоголь на свидании также табу, потому что последствия будут плохие. Фото: pixabay

Не только чеснок и лук могут испортить романтическое свидание, но и другие продукты.

Чтобы не убить романтику, стоит их исключить из рациона накануне, пишет Healthline.

Неприятный запах изо рта, например, могут вызвать два типа продуктов. Кроме лука и чеснока, еще и рыба, в основном копченая, и некоторые виды сыра, например брынза. Также не стоит есть брокколи, цветную капусту, обычную капусту, красное мясо, некоторые специи, например карри и тмин.

Неудобные газы могут вызвать бобовые, цельнозерновые, твердые фрукты. Не стоит также пить газированные напитки.

Потоотделение усиливает острый перец чили, острые соусы, горячие супы. Испачкать одежду могут блюда с соусами, с томатами, жареные ребрышки.

Дешевый и некачественный алкоголь на свидании также табу, потому что последствия будут плохие.

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Новая и незнакомая еда на свидании также не лучший эксперимент, потому что может быть неожиданная реакция.

Техника "сжимания" поможет продлить секс обоим партнерам и почувствовать больше удовольствия. Часто причиной короткого секса становится то, что люди боятся и ожидают неудачи, рассказала психолог. Мужчина волнуется, что его партнерша не сможет получить достаточно удовольствия и испытывает стресс, по ее словам. Это и влияет на продолжительность контакта.