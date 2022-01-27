Показывали интимные места и эротично изгибались в белье на байке - что публиковали в этот "нюдсочетверг"

Каждый четверг пользователи Twitter демонстрируют откровенные фото, подписывая их с хештегом #нюдсочетверг.

Большинство пользователей, поддержавшие эротическую традицию, обнажали ягодицы и грудь. Одна из пользовательниц поделилась кадром в нижнем белье на байке. Остальные показали фото из личного архива, на которых видны лишь некоторые пикантные части тела.

Gazeta.ua собрала самые яркие фото, которые публиковали пользователи сети на этой неделе.

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Фото: twitter.com/tushminman

Нюдсочетверг - флешмоб, в котором пользователи Twitter публикуют фото в стиле ню под хештегом #нюдсочетверг и собирают комментарии. Делают это с разной целью: чтобы принять собственное тело, привлечь внимание к политическому событию или ради самовыражения. До появления нюдсочетвергов уже существовали обозначения для "обнаженных" дней недели. Периодически в англоязычном Twitter пытались устроить Национальный день нюдсов. В этот день каждый мог попросить нюдсы и получить их в личные сообщения. Впервые такое провели в 2012 году в сети. Проблема заключалась в том, что таких дней нюдсов было около 10, и проводили их в разное время. Впервые хештег #нюдсочетверг использовал блогер Алексей в конце января 2020 года. Но тогда речь шла не о публичных фото, а чтобы отправлять в личные. Весной 2020-го флешмоб приобрел популярность. Пользователи сети начали публиковать свои самые пикантные кадры. Одной из причин стало начало пандемии: на фоне этого агентство Khoros зафиксировало резкий скачок популярности слов "нюдс" и "дикпик" (фотография мужского полового органа, присылаемая файлом на телефон или личным сообщением в соцсетях. - Gazeta.ua). В Twitter эти слова использовали чаще на 384%, чем обычно. Участники нюдсочетверга не всегда полностью раздеваются. Чаще всего публикуют фото в нижнем белье или сарафане с приспущенной бретелькой, поднятой юбкой или футболкой и т.д.