Эротические книги и обмен желаниями: психолог посоветовала, как разнообразить сексуальную жизнь

 
Ексклюзивы
1/5
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 675
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 477
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
Просмотров: 819
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 891
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1692
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 9685
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 369
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24421
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 11925
Фото
Все фото
5
10
5
25
10
Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться&quot; - что покупают в секс-шопе
"Попробовала сама, а когда дед вернется, будут вместе развлекаться" - что покупают в секс-шопе
Видео
Все видео
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Мне это нравится" - бабушка стала веб-кам моделью
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
"Приятно мучить" - Каменских рассказала о любовниках
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
Пикантнее 50 оттенков: презентовали трейлер новой эротической драмы
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
За кадром еще ярче: молодая пара занялась сексом на крыше дома
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Дакота Джонс об эротических сценах: "В фильме очень много моего тела"
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 2295
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4635
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1422
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1143
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2736
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 702
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 17:27

Эротические книги и обмен желаниями: психолог посоветовала, как разнообразить сексуальную жизнь

  Комментировать
Эротические книги и обмен желаниями: психолог посоветовала, как разнообразить сексуальную жизнь
Наталья Ежова поделилась, как разнообразить сексуальную жизнь. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог и сексолог Наталья Ежова назвала способы, как разнообразить секс. Она рассказала, как добавить огня в интимную жизнь.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" поделилась, что сначала стоит обменяться с партнером своими желаниями.

"Возьмите по листу бумаги и напишите по 10 желаний. Обменяйтесь и посмотрите, что совпало. С этих пунктов и следует начинать. Такой вариант подходит тем, кому не совсем удобно открыто вслух обсуждать сексуальную жизнь", - пояснила она.

Можно просмотреть эротические ленты или читать книги с эротическим подтекстом.

"Важно понимать, что речь идет не о порно, а именно об эротических фильмах. Потому что в таком кино можно увидеть сценарии, почувствовать сюжет, обсудить его и еще дофантазировать. И после такого киносеанса есть легкое возбуждение и нет такого стыда, что может быть после порно. А во время чтения в голове будут всплывать картинки, которые можно реализовать с партнером", - прокомментировала психолог.

Еще одним вариантом является покупка в секс-шопе.

"Стоит сходить на экскурсию в секс-шоп и присмотреть что-то для себя и партнера. При выборе не бойтесь попросить помощи у консультанта - это его работа", - отметила Ежова.

Также стоит пройтись по "Камасутре".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диагностика отношений и агрессия в нужное русло: почему влюбленным следует заниматься танцами

"Кажется, что уже перепробовали все позы, но даже угол наклона, немного приподнятый или опущенный таз могут дать новые ощущения", - добавила она.

Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, о чем ее чаще всего спрашивают семейные пары. Она ответила на пять самых распространенных вопросов об интиме в браке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эротические книги и обмен желаниями: психолог посоветовала, как разнообразить сексуальную жизнь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 112365
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 10998
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 9685
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 8028
Украинцев в Польше возмутило название бургера
Украинцев в Польше возмутило название бургера Просмотров: 7542
Секс
Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
5
 Просмотров: 3294
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 27019
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 11178
Как выбрать фаллоимитатор и не разочароваться: 5 рекомендаций
Как выбрать фаллоимитатор и не разочароваться: 5 рекомендаций Просмотров: 342
Зачем и как правильно использовать анальную пробку
Зачем и как правильно использовать анальную пробку Просмотров: 378
Больше всего комментируют
9
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Данилов: Если будет время "Ч" - Запад поможет
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Зеленский говорит так, будто дневал и ночевал на Майдане - Андрухович
Голосов: 2427
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть