Эротические книги и обмен желаниями: психолог посоветовала, как разнообразить сексуальную жизнь

Наталья Ежова поделилась, как разнообразить сексуальную жизнь. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог и сексолог Наталья Ежова назвала способы, как разнообразить секс. Она рассказала, как добавить огня в интимную жизнь.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" поделилась, что сначала стоит обменяться с партнером своими желаниями.

"Возьмите по листу бумаги и напишите по 10 желаний. Обменяйтесь и посмотрите, что совпало. С этих пунктов и следует начинать. Такой вариант подходит тем, кому не совсем удобно открыто вслух обсуждать сексуальную жизнь", - пояснила она.

Можно просмотреть эротические ленты или читать книги с эротическим подтекстом.

"Важно понимать, что речь идет не о порно, а именно об эротических фильмах. Потому что в таком кино можно увидеть сценарии, почувствовать сюжет, обсудить его и еще дофантазировать. И после такого киносеанса есть легкое возбуждение и нет такого стыда, что может быть после порно. А во время чтения в голове будут всплывать картинки, которые можно реализовать с партнером", - прокомментировала психолог.

Еще одним вариантом является покупка в секс-шопе.

"Стоит сходить на экскурсию в секс-шоп и присмотреть что-то для себя и партнера. При выборе не бойтесь попросить помощи у консультанта - это его работа", - отметила Ежова.

Также стоит пройтись по "Камасутре".

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"Кажется, что уже перепробовали все позы, но даже угол наклона, немного приподнятый или опущенный таз могут дать новые ощущения", - добавила она.

Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, о чем ее чаще всего спрашивают семейные пары. Она ответила на пять самых распространенных вопросов об интиме в браке.