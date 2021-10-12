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вторник, 12 октября 2021 17:03

Совместный просмотр порно и секс втроем: о чем спрашивают сексолога семейные пары

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Совместный просмотр порно и секс втроем: о чем спрашивают сексолога семейные пары
Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, о чем ее чаще всего спрашивают семейные пары. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог и сексолог Наталья Ежова рассказала, о чем ее чаще всего спрашивают семейные пары. Она ответила на пять самых распространенных вопросов об интиме в браке.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" поделилась, что часто спрашивают о сексе втроем.

"Норма сексуальных отношений - когда оба хотят этого эксперимента. Если партнер хочет секса втроем, важно соблюдать правила. Первое - согласие обоих партнеров. Нужна настоящая внутренняя готовность, а не положительный ответ из-за страха, что вас бросят. Второе - табу на секс с друзьями, родственниками и знакомыми. Третье - это должна быть одноразовая встреча. Раз увидели этого человека - и больше никогда с ним не встречаетесь. Тогда в отношениях не возникнут ревность, недоверие и негативные эмоции", - отметила Ежова.

Главным правилом, как подбить партнера на эксперименты в постели, является "половая конституция".

"Здесь мы определяем, сколько раз в неделю партнеру нужен секс и как он хочет им заниматься - нежно или грубо. Если ваши критерии совпадают, это уже заявка на успех", - пояснила она.

Психолог назвала за и против секс-игрушек для партнеров.

За - разнообразие и новые эмоции. Против - ревность и привыкание. Партнер может приревновать к игрушке и подумать, что это замена ему. Также вы можете привыкнуть получать оргазм только с игрушками", - сказала Ежова.

Она поделилась мнением относительно совместного просмотра эротики или порно перед сексом.

За - новые идеи и возбуждения. Против - соперничество с героем противоположного пола и ревность к нему. И сам сценарий порно может не понравиться одному из партнеров - кто-то будет возбуждаться, а кто-то нет", - пояснила психолог.

Также дала советы, как вернуть секс после рождения ребенка.

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"Самое важное - находить время для свиданий наедине. Связь мать-ребенок весьма сильная, но важно не забывать о муже. Часто мужчины приходят на консультацию и говорят, что жена их бросила и не обращает внимания. Поэтому обязательно просите няню или бабу посидеть с ребенком и устраивайте романтику вдвоем", - сказала сексолог.

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, как сделать так, чтобы быт не испортил отношения. Распределять обязанности так, что мужчина отвечает за деньги, а женщина является домохозяйкой - стереотипно и несовременно.

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