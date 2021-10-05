"Важно делать не по стереотипам" - психолог дала советы, как распределить обязанности в паре

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, как сделать так, чтобы быт не испортил отношения в паре. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Психолог и сексолог Наталья Ежова поделилась, как сделать так, чтобы быт не испортил отношения в паре. Распределять обязанности так, что мужчина отвечает за деньги, а женщина является домохозяйкой - стереотипно и несовременно.

Ведущая реалити "Эксы" на "Новом канале" отметила, что пара прежде всего - союз личностей.

"Вместе легче и лучше жить, чем в одиночестве. Но при этом ни один из партнеров не должен страдать, быть в рабстве или что-то подобное. Каждый - отдельная полноправная единица в отношениях. Есть дела, которые хорошо получаются у одного партнера, и те, что ближе другому. Самое важное - результат. Я не за распределение обязанностей, а за то, чтобы было сделано дело. Это не только о домашних обязанностях, но и о других делах в паре: покормить или отвезти в школу детей, купить одежду или продукты, заработать деньги", - сказала Ежова.

Психолог рекомендует сначала написать список дел, которые нужно сделать.

"Затем прописываем, кто ответственен за каждый из пунктов (пример я привела выше). Важно делать это не по стереотипам: "Мужчина выносит мусор, а женщина моет посуду". Каждый делает то, что больше любит или то, что удается", - отметила она.

Ежова отметила, что можно и меняться.

"Ответственность за пищу может быть у женщины. Но нужно понимать, что мужчина может ей помочь или сделать сюрприз, когда она задерживается на работе. Или же раз в несколько дней можно заказать доставку", - сказала женщина.

Психолог добавила, что "дела можно делегировать: просить родственников, нанимать помощников".

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"Но делать это должен ответственный за этот пункт. Распределение обязанностей - это не что-то страшное. Относиться к этому можно, как к игре. Но следует понимать, что качественный результат должен быть всегда", - посоветовала Ежова.

Сексолог и психолог Наталья Ежова пояснила, что нас побуждает становиться лучше. Почти каждый хотя бы раз в день думал, что хотел бы более дорогое авто, больше денег, вкуснее обед или просто чувствовать себя увереннее морально и физически. Ежова отметила, что одной из причин может быть незакрытая потребность в любви. Так бывает, когда в детстве родители давали ребенку любовь только за определенные заслуги.