Соперничество и незакрытая потребность в любви - психолог объяснила, почему мы хотим совершенствоваться

Наталья Ежова объяснила, почему мы хотим совершенствоваться. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сексолог и психолог Наталья Ежова пояснила, что нас побуждает становиться лучше. Почти каждый хотя бы раз в день думал, что хотел бы дороже авто, больше денег, вкуснее обед или просто чувствовать себя увереннее морально и физически.

Ежова отметила, что одной из причин может быть незакрытая потребность в любви. Так бывает, когда в детстве родители давали ребенку любовь только за определенные заслуги, как рассказала психолог в интервью журналу "Женщина".

"Например, рассказала дочь стихотворение - получает похвалу, восторг, любовь. Не сделала что-то хорошее - отругали и тем самым не дали любовь. Когда эта привычка вырабатывается, то человек пытается ее заслужить. А проекция из родителей в дальнейшей жизни переводится на других. Руководителя уже взрослая девочка сравнивает с отцом, а коллегу - с мамой и пытается заслужить любовь. И пока эти люди сами не дадут любовь, не станут зрелыми внутри, будут всю жизнь совершенствовать себя для кого-то, чтобы заслужить эту любовь", - поделилась ведущая реалити "Эксы", что показывает "Новый канал".

Следующим Ежова назвала соперничество.

"Человек всегда стремится стать лучше, так как не прошла так называемый "Эдипов комплекс" или "комплекс Электры". Это когда дочь борется с матерью за любовь отца или сын с отцом - за любовь матери. Этот комплекс появляется в 3-5 лет. Многие его проходят: некоторые - в 8 лет, некоторые - в 13, а некоторые живут с ним всю жизнь. Мать должна спокойно объяснить ребенку: "Это мой муж, твой отец. Ты вырастешь, и у тебя будет свой муж". Таким образом у ребенка развеются фантазии, что отец - и ее муж тоже, а у матери девочка будет видеть только союзницу. С парнями следует говорить по тому же принципу. Очень хорошо, если человек все же перерастает этот комплекс. В противном случае часто в жизни потом ищет себе соперника, не получая удовольствие от жизни. Следуя цели, забывает о себе как о личности", - отметила она.

И еще одной причиной является понимание собственных желаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вечеринка, драка и слезы – стартовал третий сезон "Эксов"

"Человек знает, чего хочет, и знает, как получить и отдать любовь. Это может быть только тогда, когда он - зрелая личность. В таком случае идет не самосовершенствования ради кого-то или борьба за то, а реализация своей миссии. Это человек со здоровой психикой, который идет вперед не получая невроз из-за нехватки любви, а из-за удовольствия от мира и любовь к себе. Им уже движет чувство внутренней гармонии и понимания своих желаний", - сказала психолог.

Психолог Наталья Ежова дала советы, как подготовить детей к учебе. После летних каникул сложно вернуться к школьному распорядку, поэтому она рассказала, как облегчить переходный этап.