Обнаженный Эктор Хименес-Браво в постели с двумя женщинами поразмыслил об интиме

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения 49-летний Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал об интимных экспериментах. Он поделился мыслями по поводу секса втроем.

Звездный судья шоу "Мастер Шеф" опубликовал снимок в Instagram, на котором позировал без верхней одежды в постели. Рядом с ним видны ноги двух женщин.

В посте повар признался, что получал много предложений от украинок. По его словам, они знают, что хотят, и берут это. Но звезда от этого отказывается.

"Для меня важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Как говорится, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт - это игра", - написал Хименес-Браво.

Он уверен, что женщина "должна дать мужчине поиграть в эту игру, почувствовать интригу".

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Но не дают поиграть и сразу убивают интригу. Особенно, когда выпьют, что не люблю. Мне предлагали секс втроем, лишить невинности, просили увезти в аэропорт и сделать все что угодно. Предлагали купить путевку и сделать все что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс", - перечислил мужчина.

Хименес-Браво утверждает, что для него важны чувства.

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"Не просто секс, а знать человека, пытаться угодить, найти ключи к нему, отыскать общий ритм. Вот тогда происходит наилучшая связь - когда вы любите и дружите, и хотите друг друга", - поделился он.

Канадский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво не хочет показывать фанам любимую. Звездный судья шоу "Мастер Шеф" интригует подписчиков снимками, на которых не видно лица женщины.