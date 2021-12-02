 
Ексклюзивы
1/5
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 1881
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 3825
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1062
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 414
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 873
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 342
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1377
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3987
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3771
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5607
Фото
Все фото
5
3
5
5
5
Обнаженный Эктор Хименес-Браво в постели с двумя женщинами поразмыслил об интиме
Обнаженный Эктор Хименес-Браво в постели с двумя женщинами поразмыслил об интиме
&quot;Триколор, позор и безвкусица&quot; - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм &quot;Мисс Украины-2021&quot;
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом
Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Полякова из Dzidzio представили клип на саундтрек новогодней комедии
Видео
Все видео
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
Tayanna в облегающем комбинезоне изгибалась в дыму
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
На свидании: Джей Ло подловили за чувственными объятиями с Аффлеком
В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
В причудливом костюме: показали архивное видео с 19-летней Кароль
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
"Отдам все, что мы нажили" - Павлик впервые вмешался в конфликт нынешней и бывшей жен
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
С участием топ-модели: в клипе "Бумбокс" показали поцелуи под душем и битву фехтовальщиков
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 1557
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2070
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2592
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 882
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3924
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 540
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
четверг, 02 декабря 2021 11:09

Обнаженный Эктор Хименес-Браво в постели с двумя женщинами поразмыслил об интиме
5

  Комментировать

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения 49-летний Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал об интимных экспериментах. Он поделился мыслями по поводу секса втроем.

Звездный судья шоу "Мастер Шеф" опубликовал снимок в Instagram, на котором позировал без верхней одежды в постели. Рядом с ним видны ноги двух женщин.

В посте повар признался, что получал много предложений от украинок. По его словам, они знают, что хотят, и берут это. Но звезда от этого отказывается.

"Для меня важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Как говорится, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт - это игра", - написал Хименес-Браво.

Он уверен, что женщина "должна дать мужчине поиграть в эту игру, почувствовать интригу".

Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился деталями интимной жизни
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился деталями интимной жизни
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился деталями интимной жизни
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился деталями интимной жизни
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился деталями интимной жизни

"Но не дают поиграть и сразу убивают интригу. Особенно, когда выпьют, что не люблю. Мне предлагали секс втроем, лишить невинности, просили увезти в аэропорт и сделать все что угодно. Предлагали купить путевку и сделать все что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс", - перечислил мужчина.

Хименес-Браво утверждает, что для него важны чувства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет

"Не просто секс, а знать человека, пытаться угодить, найти ключи к нему, отыскать общий ритм. Вот тогда происходит наилучшая связь - когда вы любите и дружите, и хотите друг друга", - поделился он.

Канадский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво не хочет показывать фанам любимую. Звездный судья шоу "Мастер Шеф" интригует подписчиков снимками, на которых не видно лица женщины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обнаженный Эктор Хименес-Браво в постели с двумя женщинами поразмыслил об интиме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 14698
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 14679
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 13186
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 1 Просмотров: 12510
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 8622
Знаменитости
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
"Триколор, позор и безвкусица" - сеть взорвалась возмущением на национальный костюм "Мисс Украины-2021"
3
 1 Просмотров: 2196
Болдуин сделал неожиданное заявление об убийстве оператора Гатчинс
Болдуин сделал неожиданное заявление об убийстве оператора Гатчинс Просмотров: 3312
Легендарная группа Iron Maiden впервые выступит в Украине
Легендарная группа Iron Maiden впервые выступит в Украине Просмотров: 288
Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом
Экс-жена Илона Маска в колготах посветила голым бюстом
5
 Просмотров: 4437
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
Сколько процентов мужчин фотографировали себя голыми в зеркале: интересные факты в процентах
5
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1
Лероса вызвали на допрос в день послания Зеленского к Раде
Голосов: 43947
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть