Эктор Хименес-Браво заинтриговал снимком с любимой и сравнил украинок с канадками

Канадский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения 49-летний Эктор Хименес-Браво не хочет показывать фанам любимую. Звездный судья шоу "Мастер Шеф" интригует подписчиков снимками, на которых не видно лица женщины.

Хименес-Браво опубликовал фото, на котором позировал вместе с любимой. Пара появилась в белых халатах. В посте под фотографией в Instagram шеф-повар сравнил украинок с канадками.

"Украинские девушки это не о гонке, кто сильнее, не о трудоголизме, не о том, как довести все мужчине. Пока я был в Канаде, могу сказать, что трудоголизм об этих девушек, которые растут в другой экосистеме. Там другой менталитет: все стремятся быть номер один, выращивают эту ценность с малого, быть успешной, соревноваться, достигать и побеждать. Их отпуск всего две недели в году. Все остальное время они проводят на работе и друг с другом. Часто женщина зарабатывает деньги, а муж сидит дома с детьми. Да, сложно наложить на наши реалии? Здесь сильно развито равенство", – заверил мужчина.

Шеф-повар считает украинок идеальными, потому что они умеют сохранять баланс.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Украинки уже идеальны. Уже прекрасны. В них идеальный баланс работа-семья. Важно то, что они пример настоящей женской роли, какой должна быть женщина. Канадкам важно доказать, что они сильнее и круче мужчин в работе и не только. Они всегда много работают. Но это не о вас, да? И не надо – вы мягкие, сбалансированные, идеальные женщины. С вами мечтает завести семью не одна нация", – добавил он.

В комментариях подписчики разделились. Некоторые согласились с мнением Хименеса-Браво, другие же заверили, что лучше, когда женщина не зависит от мужчины. А еще фаны предположили, что любимой шеф-повара является его коллега Ольга Мартыновская.

"Неужели все же Ольга рядом?", "Узнаю Мартыновскую сзади", "Ого, какая высокая у вас женщина", "Так это же Мартыновская".

Эктор Хименес-Браво поделился, как кардинально менял жизнь ради работы. Также шеф-повар опубликовал снимок в стиле ню. Судья шоу "Мастер Шеф" вспомнил, как ему предложили работать на Мальдивских островах.