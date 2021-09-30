Прикрыл интимное место арбузом: голый Хименес-Браво признался, что ради работы "готов на многое"

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения 49-летний Эктор Хименес-Браво поделился, как кардинально менял жизнь ради работы. Также шеф-повар опубликовал снимок в стиле ню.

Судья шоу "Мастер Шеф" вспомнил, как ему предложили работать на Мальдивских островах. Хименес-Браво рассказал об этом подписчикам в Instagram и показал кадр из эротической фотосессии, которую устроил на кухне. На фотографии позировал голый, а интимное место прикрыл половиной арбуза.

"Когда я жил в Канаде и у меня были отношения с женщиной, мне предложили работу на Мальдивах. Я видел, что работа для нее важнее, чем я. Поэтому захотел открыть для себя мир. Я оставил все, порвал отношения и выехал на небольшой остров на Мальдивах открывать W Resort. Многие друзья меня не поняли, но мне хотелось срочно сменить обстановку", - поделился он.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Звездный судья признался, что он неоднократно увольнял людей и всегда "из-за ценностей или их халатности".

"Но были случаи, когда я отказывал в сотрудничестве, и реакция выходила за рамки адекватности. Откатами в Украине никого не удивишь, меня тоже. Предлагали это много раз. Но был период, когда мне угрожал аноним, присылал письмо с угрозами. Хотя бывало, что подрядчики просто не подходили под проект, и это их раздражало. Каждый, кого я уволил, никогда больше не работал со мной. Я не даю второй шанс. Если кто-то пренебрег шансом на мое внимание и наставничество, то услышит лишь: "Нет, пока", - отметил он.

Хименес-Браво признался, что получал угрозы и от сотрудников. Также он откровенно рассказал, какие сложности возникали на съемках.

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"Были съемки по двое суток подряд. А были - двое суток подряд и еще снимали рекламу потом", - добавил шеф-повар.

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения 49-летний Эктор Хименес-Браво вспомнил, как начинал кулинарную карьеру. Также судья шоу "Мастер Шеф" поделился архивными снимками.