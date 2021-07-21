Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения 49-летний Эктор Хименес-Браво вспомнил, как начинал кулинарную карьеру. Также судья шоу "Мастер Шеф" поделился архивными снимками.

Опубликовал фото в Instagram. Хименес-Браво рассказал, что на первой работе он должен был мыть посуду. Тогда работал на кухне одного из колумбийских заведений.

"Карьера начиналась в отеле моего города Букараманга. Работал там, думая, что в отеле будет наилучшая карьера для меня. Думал, что будет большая команда, кухня, профессионалы. Я был молод и знал, что это лишь первый шаг. Все говорили, что для того, чтобы стать поваром, понадобится минимум один-два года. Но меня это не остановило. Я пытался работать хорошо, чтобы меня заметили. И однажды это случилось. Я некоторое время мыл посуду, но сильно хотел готовить. И шеф-повар согласился, чтобы я готовил для других сотрудников отеля", - поделился воспоминаниями мужчина.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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"Очень переживал, потому что готовил один на 180 сотрудников. Думал, они сочтут мою еду плохой. Но всем понравилось. Когда обед закончился и меня похвалили, я обрадовался. Тогда мне было 18 лет. Как быстро летит время. Я уже 30 лет в кулинарии", - добавил он.

Звездный повар Эктор Хименес-Браво поделился воспоминаниями о детстве и отношениях с родными. Мужчина признался, что из-за психологического давления когда-то пытался покончить с собой. Хименес-Браво сказал, что с детством и юностью связаны неприятные воспоминания.