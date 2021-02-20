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суббота, 20 февраля 2021 23:46

Эктор Хименес-Браво пытался покончить с собой

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Эктор Хименес-Браво пытался покончить с собой
Звездный повар Эктор Хименес-Браво поделился воспоминаниями о своем детстве. ФОТО: Instagram.com

Звездный повар Эктор Хименес-Браво поделился воспоминаниями о своем детстве и отношения с родными. Мужчина признался, что через психологическое давление когда-то пытался покончить с собой.

Об этом Эктор рассказал телеканалу "СТБ", приобщившись к кампании # Сильный.

Хименес-Браво сказал, что с детством и юностью связаны неприятные воспоминания.

"Мой старший брат был образцом в нашей семье. Он на 14 лет старше меня, был самый дисциплинированный дома, был хорошим учеником. Брат всегда создавал видимость, что все, что он делает, - это хорошо. И всегда, когда в нас были какие-то конфликты, я был крайним. я был козлом отпущения. Всегда меня наказывали. Отец давал пощечины или наказывал меня, через брата в том числе ", - рассказал Эктор.

Звездный повар добавил, что отец с ним мало общался и ему не хватало мужского примера.

"В определенный момент я начал его даже ненавидеть. Когда я начал изучать кулинарию, единственной моей целью было сделать так, чтобы когда-то отец признал, что я всего достиг без него. Но когда карьера пошла вверх, я уже забыл об этом. Я начал просто наслаждаться по максимуму своим искусством, своей работой ", - признался он.

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Эктор вспомнил, что в детстве брат и отец часто смеялись над ним.

"Отец с братом нравилось издеваться с моего вида. Я был очень худенький. И то, как я выглядел, как я двигался, как играл, как бегал в футбол, что бы я не делал - всегда это вызывало насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи - это были худшие моменты в моей жизни ", - рассказал он.

Мужчина не общался со своим отцом 20. Когда же тот позвонил сыну, чтобы признать свои ошибки и извиниться, это напомнило Эктору о старых обидах.

Хореограф Влад Яма, актриса Татьяна Песик и его коллега Ирина Сопонару рассказали, как выкручивались в ситуациях, когда забывали слова и движения.

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