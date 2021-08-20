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пятница, 20 августа 2021 23:46

От секса с бывшими надо отказаться - ученые

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От секса с бывшими надо отказаться - ученые
Появление бывшего партнера может стать причиной семейного конфликта или развода. Фото: pixabay

Во времена пандемии многие люди начали возвращаться к прежним любимым.

Это негативно влияло на тех, кто имел отношения, пишет nashamama.com.

Появление бывшего партнера может стать причиной семейного конфликта или развода. Ученые советуют не возвращаться к отношениям с бывшими, даже если они и являются прекрасными собеседниками.

С 397 участников исследования, состоящих в браке, 62% имели "вариант В" на тот случай, если их семейная жизнь не сложится. Под этот вариант чаще всего подходили бывшие.

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Около двух третей участников исследования поддерживают связи со своими бывшими партнерами. На секс с екс-партнерамы преимущественно решаются женщины, а не мужчины.

У женщин и мужчин разные сексуальные фантазии. Для полной гармонии парам о них стоит знать. Их назвали ученые американского института им. Кинси.

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