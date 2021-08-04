Это должен знать каждый: какие сексуальные фантазии у мужчин и женщин

Женщины любят грубый секс. Фото: nainen.com

У женщин и мужчин разные сексуальные фантазии. Для полной гармонии парам о них стоит знать. Их назвали ученые американского института им. Кинси.

Об этом пишет Men's Health.

Опросили 4175 человек в возрасте 18-87 лет на предмет их сексуальных фантазий. В анкете было 369 вопросов о сексуальном опыте и то, о ком они фантазируют. 90% респондентов признались, что фантазировали о своем нынешнем партнере еще до того, как начались отношения.

Есть шесть основных тем фантазий. Три самые распространенные - это секс с множеством партнеров, властный или грубый секс, а также секс, связанный с новизной и разнообразием.

Менее распространены темы запрещенного секса - фетишизм, фантазии о другом партнере, "эротическая гибкость". Это касается гомоеротики и отказа от гендерных ролей.

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Мужчины фантазируют о бывших чаще, чем женщины: 88% против 61% соответственно. Также они чаще женщин представляли в своих фантазиях порнозвезд.

Для женщины в среднем достаточно, чтобы секс длился 10 мин. Новое исследование показало, что идеальный секс таки длится от 15 до 20 мин. Экспериментировали с продолжительностью секса не впервые. В 2008 году проводили аналогичный опрос, и тогда оптимальной продолжительностью секса женщины признали 13 мин.