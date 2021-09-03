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пятница, 03 сентября 2021 23:46

Какие позы могут быть наиболее опасными в сексе

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Какие позы могут быть наиболее опасными в сексе
Миссионерская поза является причиной перелома пениса в 26% случаев, согласно исследованиям. Фото: pixabay

Секс может быть опасным.

Все зависит от поз и правил предосторожности во время экспериментов, пишет Maxim.

Малейшая опасность от орального секса, по словам исследователей.

Также не слишком опасно использование игрушек и других предметов в интиме. Самая распространенная травма - они где-то застряли.

Поза всадницы плоха тем, что женщина может травмировать партнера.

Мастурбация может привести к повреждению половых органов, поэтому есть еще более опасной.

Миссионерская поза является причиной перелома пениса в 26% случаев, согласно исследованиям.

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Самая опасная поза в сексе Doggy-style. Именно тогда мужчины чаще всего ломают половой орган.

В среднем женщине достаточно длительности полового акта 10 мин. Это определяла сексолог Кристен Марк из университета Кентукки. Она провела масштабное исследование с 15 тыс. женщин.

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