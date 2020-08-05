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среда, 05 августа 2020 23:46

Как говорить с мужчиной об улучшении секса

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Как говорить с мужчиной об улучшении секса
Есть несколько вариантов, как поговорить об улучшении секса. Фото: pixabay

Малейшие намеки на какие-то недостатки в постели могут оскорблять мужчин.

Как женщинам следует начинать разговор о сексе со своими партнерами, посоветовала психолог и сексолог Наталья Ежова, передает Единственная.

"Разговор о своих желаниях - это не претензия. Слова - это инструмент, с помощью которого мы доносим эту мысль. Их неправильное использование ведет к ссорам. Но в тот же момент, если молчать, то недовольство будет только накапливаться", - объясняет эксперт.

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По ее словам, есть несколько вариантов развития событий: можно продолжать молчать и злиться, можно начать искать партнеров, с которыми тебе будет комфортно на стороне, но наиболее правильным решением будет поговорить.

"Я делюсь своими желаниями, но ты можешь согласиться, а можешь и отказать. Посеять зерно желания, а не претензии", - приводит пример варианты разговора Наталья Ежова.

Она советует представить в деталях, который хочется секс. Картинка должна возбуждать тебя саму. Можно написать на листе бумаги сценарий. Важно, чтобы он был развернут. Проговорить этот сценарий надо перед зеркалом с чувством, желанием, возбуждением, интонацией. Тогда можно рассказать партнеру о своих желаниях после полового акта. Он может выполнить их не сразу, поэтому его надо обнять и рассказать, что хочется в сексе. Партнера надо заразить своим желанием.

Женщины часто инициируют секс, потому что считают это бесполезным делом. Ведь он не приносит им удовольствие. Женщины расценивают интим как обязанность или благодарность за подарки или деньги, которые им дают мужчины.

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