Почему женщины реже инициируют секс

По результатам личного опроса Ежовой, около 80% женщин ждут инициативы в интиме от мужа. Фото: pixabay

Бывает, что женщины относятся к сексу только как к обязанности.

Они воспринимают это, как мытье посуды или уборку, пишет Единственная.

Как это изменить посоветовала психолог и сексолог Наталья Ежова.

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По результатам личного опроса Ежовой, около 80% женщин ждут инициативы в интиме от мужа. В то же время в последних (69%) такие же ожидания относительно своих партнерш. Женщины часто инициируют секс, потому что считают это бесполезным делом. Ведь он не приносит им удовольствие.

Женщины расценивают интим как обязанность или благодарность за подарки или деньги, которые им дают мужчины.

"Рекомендую изучить входные данные: глубину проникновения, темп, позу, продолжительность полового акта, время дня (утро, день или вечер), количество контактов в месяц и т. д. После составить свой рецепт и уже по нему готовить интим. В первую очередь для себя ", - советует сексолог.

Она рекомендует стать инициатором близости, чтобы узнать ответы на предыдущие вопросы. И как только женщины получат эту информацию, то заметят, что начнут получать удовольствие и по-другому относиться к сексу.

В жару сексом заниматься сложнее, чем в прохладу. Поэтому пары часто ищут новые локации. Вот их рейтинг для горячего секса.