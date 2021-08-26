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четверг, 26 августа 2021 21:00

Фактами по мифам о сексе: експерт развенчала популярные утверждения

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Фактами по мифам о сексе: експерт развенчала популярные утверждения
И у мужчин, и у женщин желание зависит от внешних обстоятельств. Фото: pixabay

Люди по незнанию в сексе часто любят создавать мифы о интиме.

Они могут негативно повлиять не только на качество секса, но и на здоровье партнеров, рассказала сексолог Диана Тишакова, передает OBOZREVATEL.

Експерт указала на наиболее популярные мифы относительно секса и объяснила, почему не надо в них верить.

Миф первый. В первый раз должно быть больно

Боль возникает в том случае, если партнеры делают что-то неправильно. Девственная плева или "гимен" - это складка слизистой, поэтому во время полового акта ничего не разрывается, поэтому и не должно быть больно.

Миф второй. Есть правильные и неправильные оргазмы

Психолог Зигмунд Фрейд обозначил, что оргазмы, полученные любым другим способом, кроме как при вагинальной стимуляции, неправильные. За оргазм от стимуляции влагалища, отвечает клитор, но с другой стороны. Статистика свидетельствует, что от 70 до 80% женщин не могут получить удовольствие во время полового акта без дополнительной стимуляции клитора.

Миф третий. Стимуляция клитора не нужна во время секса

Это миф, потому что именно клитор отвечает за оргазм. Стимулировать его нужно до и во время самого секса, потому что он является женским аналогом пениса. И несмотря на то, что этот орган во много раз меньше, он более чувствителен примерно вдвое.

Миф четвертый. Мужчина должен хотеть секса всегда

И у мужчин, и у женщин желание зависит от внешних обстоятельств. У мужчин тоже есть свой сексуальный темперамент: высокий, средний и низкий. Он возникает из-за количества гормонов, которые выделяются в организме. Поэтому сознательно понизить или повысить сексуальность мужчины без ущерба для психики практически невозможно.

Миф пятый. Каждый секс должен заканчиваться оргазмом

Если нет удовлетворенности, то это не значит, что секс был неполноценным. Сексом занимаются не только ради оргазма, но и для приятных ощущений во время акта. Оргазм зависит еще и от внешних раздражителей - при напряжении гораздо труднее его получить.

Миф шестой. В порно показывают настоящий секс и за ним можно учиться

Порноиндустрия исказила восприятие секса. Порно вредит и мужчинам и женщинам - оно также влияет на либидо и сексуальное желание, поэтому не стоит верить в эту картинку.

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Миф седьмой. Секс должен быть всегда внезапным и незапланированным

В долгосрочных отношениях интим нужно планировать. Если это влияет отрицательно, то надо идти к врачу.

Чаще всего пары расстаются, потому что устали друг от друга. Но иногда причиной становится то, что человек теряет интерес к женщине. К этому приводят много факторов, например, когда партнерша начинает худеть, а ее партнер нет. В этом случае интерес теряют оба.

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