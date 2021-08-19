Мужчины рассказали, почему теряют интерес к женщинам

 
Ексклюзивы
1/5
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 90
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 387
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 378
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 252
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1188
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 810
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2124
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6093
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 693
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2115
Фото
Все фото
5
5
11
16
4
Участники &quot;Холостяка&quot; стали родителями
Участники "Холостяка" стали родителями
Шесть лет в браке: Дмитрий и Ирина Монатики поделились архивными фото
Шесть лет в браке: Дмитрий и Ирина Монатики поделились архивными фото
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Как разбогатеть на разводе: 11 женщин, получивших самые щедрые отступные
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Продадут за $3 млн: скованные цепью влюбленные не будут снимать оковы
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 657
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 486
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1161
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1251
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 81
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
четверг, 19 августа 2021 21:00

Мужчины рассказали, почему теряют интерес к женщинам

  Комментировать
Мужчины рассказали, почему теряют интерес к женщинам
Во время исследования мужчины констатировали, что трезвыми не могут заниматься сексом с любимой. Фото: pixabay.

Чаще всего пары расстаются, потому что устали друг от друга.

Но иногда причиной становится то, что человек теряет интерес к женщине, пишет The Daily Mail.

К этому приводят много факторов, например, когда партнерша начинает худеть, а ее партнер нет. В этом случае интерес теряют оба.

Во время исследования мужчины констатировали, что трезвыми не могут заниматься сексом с любимой. Еще среди причин было то, что мужчины любили своих партнерш как людей, но не как сексуальный объект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин

Ссоры - еще одна причина потери интереса. Одной из самых распространенных проблем также называли то, что женщина поправилась и сексуальное влечение исчезло.

Нередко после десятков лет вместе, супруги решают расстаться. Украина - лидер среди стран Европы по количеству разводов, на 100 браков приходится 67,4% бракоразводных процессов. Так происходит по разным причинам. Например, с годами люди постепенно отдаляются друг от друга. Также, если разница в возрасте в паре, то она становится более заметной со временем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчины рассказали, почему теряют интерес к женщинам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 13860
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 10620
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 7470
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7128
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6696
Он + она
Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре
Примеры поведения, свидетельствующие об эмоциональном насилии в паре Просмотров: 216
Почему люди расстаются после лет в браке
Почему люди расстаются после лет в браке Просмотров: 459
Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин
Ученые опровергли миф о влиянии тестостерона на мужчин Просмотров: 342
Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе
Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе Просмотров: 171
Пары перестают хотеть детей - в чем причина
Пары перестают хотеть детей - в чем причина Просмотров: 603
Больше всего комментируют
26
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
3
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
Голосов: 99
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть