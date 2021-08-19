Мужчины рассказали, почему теряют интерес к женщинам

Во время исследования мужчины констатировали, что трезвыми не могут заниматься сексом с любимой. Фото: pixabay.

Чаще всего пары расстаются, потому что устали друг от друга.

Но иногда причиной становится то, что человек теряет интерес к женщине, пишет The Daily Mail.

К этому приводят много факторов, например, когда партнерша начинает худеть, а ее партнер нет. В этом случае интерес теряют оба.

Во время исследования мужчины констатировали, что трезвыми не могут заниматься сексом с любимой. Еще среди причин было то, что мужчины любили своих партнерш как людей, но не как сексуальный объект.

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Ссоры - еще одна причина потери интереса. Одной из самых распространенных проблем также называли то, что женщина поправилась и сексуальное влечение исчезло.

Нередко после десятков лет вместе, супруги решают расстаться. Украина - лидер среди стран Европы по количеству разводов, на 100 браков приходится 67,4% бракоразводных процессов. Так происходит по разным причинам. Например, с годами люди постепенно отдаляются друг от друга. Также, если разница в возрасте в паре, то она становится более заметной со временем.