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среда, 18 августа 2021 23:46

Почему люди расстаются после лет в браке

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Почему люди расстаются после лет в браке
Люди после лет в браке расстаются по разным причинам. Фото: pixabay

Нередко после десятков лет вместе, супруги решают расстаться.

Украина - лидер среди стран Европы по количеству разводов, на 100 браков приходится 67,4% бракоразводных процессов, пишет nashamama.

Так происходит по разным причинам. Например, с годами люди постепенно отдаляются друг от друга.

Также, если разница в возрасте в паре, то она становится более заметной со временем.

Люди также перестают стараться налаживать отношения. Они каждый день вместе, привыкают друг к другу и не так уж внимательны и привлекательные для партнера.

Деньги также переосмысливаются. Ведь с возрастом некоторым надо быть более экономными.

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Секс с течением времени также меняется из-за гормонального фона. Это может повлиять на то, насколько привлекательным выглядит партнер. Или секс перестает быть тем единственным, что держало вместе.

Когда влюбленные решили начать жить вместе, то на первых этапах могут быть трудности, и это нормально. Некоторые правила помогут их наладить. Первое из них - говорить об ожиданиях и устанавливать границы, чтобы партнер понимал, что от него хотят.

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