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понедельник, 16 августа 2021 16:01

Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе

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Как паре побороть трудности, когда стали жить вместе
Говорить надо в удобное для обеих время, чтобы никто не был озабочен, уставший, или напряжен. Фото: pixabay

Когда влюбленные решили начать жить вместе, то на первых этапах могут быть трудности, и это нормально.

Некоторые правила помогут их наладить, пишет Healthline.

Первое из них - говорить об ожиданиях и устанавливать границы, чтобы партнер понимал, что от него хотят.

Говорить надо в удобное для обеих время, чтобы никто не был озабочен, уставший или напряжен. Перед разговором надо подумать, о чем он будет. Выслушать партнера внимательно и терпимо и переспросить непонятные моменты.

В общем быту можно попробовать делать домашние дела поочередно или конкретно разделить обязанности. Привычки партнера надо максимально уважать.

Каждому нужно время наедине и это будет способствовать более легкому совместному проживанию. Можно попробовать по очереди ходить на длительные прогулки или выходить на некоторое время из дома.

Физическая активность может нравиться разная. Поэтому не следует давить, если партнер отказался пойти вместе на пробежку. Возможно, ему больше нравится йога.

Разное питание также может стать проблемой. Поэтому надо об этом также поговорить и узнать привычки друг друга.

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Общение сближает людей, а истории из детства помогут в этом лучше. Также стоит рассказывать обо всех своих чувствах и мыслях. Так можно вместе решать больше проблем.

Конфликты в паре можно решать и избегая больших скандалов. Надо научиться акцентировать на том, как получить удовольствие и радость от отношений. Если доводить партнеру его неправоту, то могут возникнуть только негативные эмоции.

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16
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