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среда, 28 июля 2021 15:26

Как избежать ссор: действенные советы для влюбленных

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Как избежать ссор: действенные советы для влюбленных
Акценты со ссоры надо перенести на любовь. Фото: pixabay

Конфликты в паре можно решать и избегая больших скандалов.

Надо научиться акцентировать на том, как получить удовольствие и радость от отношений, рассказала психолог Елена Адамова.

Если доводить партнеру его неправоту, то могут возникнуть только негативные эмоции, по ее словам.

"Я противник мысли, что в ссоре рождается истина, ведь в большинстве случаев в ссоре рождается скандал. Нужно смотреть на несколько шагов назад, чтобы понять, для чего вы ссоритесь. Если пытаетесь что-то доказать своей второй половинке, это означает, что вам не хватает признания, уважения и восхищения", - рассказала Елена Адамова.

Акценты со ссоры надо перенести на любовь.

"Спросите себя и партнера:" Что сделать, чтобы ты был счастлив?" Попробуйте почувствовать интерес партнера в конфликте вместо того, чтобы доказывать свою правоту".

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Можно использовать психологическое поглаживание, то есть хвалить любимых за то, что делают.

Иногда банальное сообщение мужчине посреди рабочего дня сможет улучшить отношения. В сообщениях можно делать комплименты, благодарить, шутить, проявлять заботу или планировать что-то. Например, написав: "В этом костюме ты - киноактер", - у мужчины улучшится настроение и самооценка. Ведь комплименты любят все.

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