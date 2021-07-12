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Комплимент, забота, благодарность: что любимым нужно писать в сообщениях

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Комплимент, забота, благодарность: что любимым нужно писать в сообщениях
Обмен сообщениями между влюбленными оживит отношения. Фото: pixabay

Иногда банальное сообщение мужчине посреди рабочего дня сможет улучшить отношения.

В сообщениях можно делать комплименты, благодарить, шутить, проявлять заботу или планировать что-то, пишет Elle.

Например, написав: "В этом костюме ты - киноактер", у мужчины улучшится настроение и самооценка. Ведь комплименты любят все.

"Спасибо за то, что ты у меня есть" - такие фразы очень важны, особенно в длительных отношениях. Они показывают, что партнер еще важен.

Шутить в сообщении можно начинать со слов: "Тебе это понравится". Сначала заинтриговать, а потом написать о сути.

В заботе главное не переусердствовать. Можно спросить, например, пообедал ли мужчина. Но осторожно и только раз, потому что такие вопросы часто задает мама и это может не понравиться партнеру.

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"Давай поедем на Гоа!" - неожиданный план, который удивит любимого. Именно по наличию общих планов, особенно долгосрочных, можно определить, серьезно ли все у пары или нет.

Такие сообщения имеют и обратный эффект. Со временем мужчине захочется отправлять что-то похожее.

Психологи выяснили новое условие для того, чтобы отношения были счастливыми. Оно заключается в том, что влюбленным необходимо поровну разделять власть в отношениях. К эксперименту привлекли 181 гетеросексуальную пару, которая жила вместе не менее месяца. Пары были от 18 до 71 года, а отношения в среднем длились восемь лет.

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