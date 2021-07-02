Равенство в отношениях признали залогом счастья

Человек, обладающий внутренней силой, может построить счастливые отношения, показало исследование. Фото: pixabay

Психологи выяснили новое условие для того, чтобы отношения были счастливыми.

Оно заключается в том, что влюбленным необходимо поровну разделять власть в отношениях, пишет meta.ua.

К эксперименту привлекли 181 гетеросексуальную пару, которая жила вместе не менее месяца. Пары были от 18 до 71 года, а отношения в среднем длились восемь лет.

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Участников спрашивали о сексуальном удовлетворении, чувстве принуждения и подавления, доверии, восхищении партнером.

Человек, обладающий внутренней силой, может построить счастливые отношения, показало исследование. Именно это ощущение создает комфорт партнера в браке. Но в реальности в отношениях редко оба партнера находятся на равных. В большинстве случаев в паре силой обладает мужчина. Чаще всего равноправие встречається в западном обществе.

Причинами главенства мужчин чаще является то, что они больше зарабатывают. Также именно они в основном решают серьезные вопросы. А в счастливых парах присутствует баланс сил.

Ссоры являются обычным делом почти для каждой пары. Преодолевая недоразумения, влюбленные начинают больше доверять друг другу, узнавать и любить. Решить конфликт и полностью победить недосказанность можно только тогда, когда оба влюбленных будут честными и приличными.