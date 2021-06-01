Фразы-табу, которые могут разрушить отношения

Стоит быть осторожными и с фразами, которые можно бросить в порыве ярости. Фото: pixabay

Ссоры являются обычным делом почти для каждой пары.

Преодолевая недоразумения, влюбленные начинают больше доверять друг другу, узнавать и любить, пишет Psychology Today.

По словам психолога Рэнди Гунтера, решить конфликт и полностью победить недосказанность можно только тогда, когда оба влюбленных будут честными и приличными.

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Стоит быть осторожными и с фразами, которые можно бросить в порыве ярости. Они могут обесценить партнера и ему будет сложно их пережить и забыть.

К таким заявлениям преимущественно относятся те, которые подрывают самооценку человека или унижающие в глазах других. Например: "Люди смеются над тобой за твоей спиной", "Почему ты так уверен, что кто-нибудь тебя еще захочет?", "Неудивительно, что все твои отношения закончились", "Ты - неудачник и всегда им (ею) был (а)", "Ты невыносим (а)"; "Ты мне не нужен (а) и никогда не был (а)", "Мне стыдно быть с тобой на людях", "Ты думаешь только о себе", "Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься".

Есть четыре основных критерия, которые сигнализируют, что отношения пары заканчиваются. Существует теория "четырех всадников", которую создал Институт Готтмана. Это подтверждает статистика по показателям разводов.