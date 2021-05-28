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суббота, 29 мая 2021 23:46

Признаки, сигнализирующие о конце отношений

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Признаки, сигнализирующие о конце отношений
Согласно теории первый сигнал развода - пренебрежение. Фото: pixabay

Есть четыре основных критерия, которые сигнализируют, что отношения пары заканчиваются.

Об этих признаках рассказала експерт из отношений Алекс Скотт в ТикТок.

По ее словам, существует теория "Четырех всадников", которую создал Институт Готтмана. Это подтверждает статистика по показателям разводов.

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Согласно теории первый сигнал развода - пренебрежение. Он может проявиться во время разговора с партнером, в котором кто-то показывает свое превосходство.

На втором месте - защита. Если партнер поднимает темы, которые не нравятся другому и он защищаться вместо того, чтобы дослушать и понять его.

Третий критерий - это "выстраивание стены". Появляется тогда, когда слушатель полностью уходит от разговора, отказываясь решать.

Последний признак - критика, которая имеет два различных типа. Если партнер критикует что-то конкретное, например, событие или ситуацию - это хорошо, ведь важно, чтобы разочарование были известны друг другу. Но если критикует всю личность партнера - это красный сигнал о конце.

Признаками эмоциональной зависимости от партнера являются тревога, раздражение, болезненные фантазии. В центре внимания обычно интересы любимого человека. Если есть необходимость в ком-то, кто, как кажется, сможет заполнить вакуум, то такие ощущения - зависимость. Привязавшись, можно потерять свободу и способность существовать отдельно.

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