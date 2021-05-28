Как распознать зависимость от партнера

Зависимые отношения сопровождаются ревностью. Фото: pixabay

Признаками эмоциональной зависимости от партнера являются тревога, раздражение, болезненные фантазии.

В центре внимания обычно интересы любимого человека, пишет Elle.

Если есть необходимость в ком-то, кто, как кажется, сможет заполнить вакуум, то такие ощущения - зависимость. Привязавшись, можно потерять свободу и способность существовать отдельно.

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Возникает ощущение, что объект интереса должен воплощать в себе все ожидания, стать идеалом. В любых здоровых отношениях всегда есть период идеализации. Когда он проходит, остается любовь, если это она. Вместо того чтобы пытаться переделать партнера, если он в чем-то не удовлетворяет представление, следует принять его.

Зависимые отношения сопровождаются ревностью. В то же время, настоящая близость предполагает доверие. Человек спокойно принимает тот факт, что партнер контактирует со множеством разных людей, среди которых бывают и довольно привлекательные.

Представление о таинственной связь между партнерами также является признаком зависимости. Близкие друзья могут считать, что между партнерами нет ничего общего и отношения - это сплошные ссоры и обиды. Но пара в это не верит и считает, что есть полное взаимопонимание. Это работа подсознания. Оно толкает навстречу тем, в ком видим отражение бессознательных представлений о себе. Так же человек подсознательно привлекает других людей, чтобы те помогли ему побороть стресс. Такие отношения будут только подпитывать уязвимость и усиливать невротические черты.

Манипуляция - это один из самых популярных и простых способов заставить партнера делать то, что кажется правильным. В таких отношениях также есть игры с подсознанием и хитрости. Постоянно подвергаться манипуляциям - плохо как для личности, так и для отношений в целом. Важно знать основные признаки того, что партнер пытается манипулировать.