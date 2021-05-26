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среда, 26 мая 2021 14:37

Признаки того, что партнер прибегает к манипуляциям в отношениях

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Признаки того, что партнер прибегает к манипуляциям в отношениях
Постоянно подвергаться манипуляций - это плохо как для личности, так и для отношений в целом. Фото: pixabay

Манипуляция - это один из самых популярных и простых способов заставить партнера делать то, что кажется правильно.

В таких отношениях также есть игры подсознанием и хитрости, пишет tochka.net

Постоянно подвергаться манипуляциям - это плохо как для личности, так и для отношений в целом. Важно знать основные признаки того, что партнер пытается манипулировать.

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Одним из признаков является контроль передвижения, например постоянные звонки, если партнер не вернулся с работы в обычное время, просьба показать на камеру подругу или друга, вызовы отчетов каждые 15 мин. Это не ревность на самом деле, а манипуляция.

Еще один фактор - унижение, особенно в присутствии друзей, родителей, коллег. Может обвинить в плохих умениях приготовления, плохом виде. Зато говорит, что вынужден это все терпеть.

Если запрещает ходить куда-то без него, или постоянно пользуется фразой "Я с тобой", то это также манипуляция.

Проверка телефона - это не только о манипуляции, но и о нарушении личных границ.

Если партнер позволяет себе избиение, это уже домашнее насилие.

Шантаж - лучший друг манипуляции, поэтому надо убедиться, не безразлично ли партнеру на отношения.

Хорошие извинения и клятвы о том, что не может жить - еще один метод манипуляции.

Представление о том, какой должна быть настоящая семья иногда может быть ошибочным. Любовь и семья - это понятие не одинаковые. Семья - это не только любовь. Любовь - это единство людей на эмоциональном уровне.

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