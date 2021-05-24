Что надо знать об отношениях до брака

Перед тем, как жениться, надо знать некоторые принципы и понимать их. Фото: pixabay

Представление о том, какой должна быть настоящая семья иногда может быть ошибочным.

Любовь и семья - это понятие не одинаковые, говорит психолог Елена Ермоленко.

По ее словам, семья - это не только любовь. Любовь - это единство людей на эмоциональном уровне.

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"А семья - единство двух людей на социальном уровне, что подразумевает под собой новый тип отношений - партнерство. Умение вместе жить и договариваться, решать возникающие проблемы, делить ответственность", - добавила Елена Ермоленко.

Эксперт советует говорить друг с другом, если в отношениях наступили тяжелые времена. Не стоит молча собирать обиды и упрекать друг другу, а вспомнить, для чего пара вместе.

Перед тем, как жениться, надо знать некоторые принципы и понимать их. Например, то, что любовь в жизни между партнерами не всегда будет такой, как в день свадьбы. Через год уровень гормонов и страсть несколько снижается. Медовый месяц и горячая страсть не может длиться вечно. Каждая пара переживает взлеты и спад физиологического тяжести.

Также стоит понимать, что все люди разные и влюбленные так же. Каждый - личность с собственным опытом, мыслями. Поэтому расхождения во взглядах на нечто также норма.

Стоит осознать и то, что дети - не цель создания семьи, а один из составляющих элементов. Семья вполне может существовать и без детей. Рождение ребенка не освежит чувств в паре, если в ней существуют проблемы между мужем и женой. Если этого вовремя не понять, то развод неизбежен.

Следует признаться, что семья не спасает от одиночества. Скорее наоборот - в отношениях с любимым человеком обостряются ранние психотравмы, полученные в детско-родительских отношениях. Страх одиночества, боязнь быть брошенным и эмоциональная зависимость от партнера влекут за собой страдания и конфликты в паре.

Люди, состоящие в браке, испытывают более длительную фазу глубокого сна, то есть сон с быстрым движением глаз. Благодаря этому можно формировать воспоминания и регулировать эмоции. Ученые провели исследование Sleep Heart Health Study с целью найти связь между нарушениями сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и другими причинами смерти.