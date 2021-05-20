Почему паре надо спать в одной постели

Присутствие партнера может обеспечивать чувство безопасности в течение ночи, что также может помочь в регулировании сна. Фото: pixabay

Люди, состоящие в браке, испытывают более длительную фазу глубокого сна, то есть сон с быстрым движением глаз.

Благодаря этому можно формировать воспоминания и регулировать эмоции, пишет dreams.

Ученые провели исследование Sleep Heart Health Study с целью найти связь между нарушениями сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и другими причинами смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как восстановить отношения

Сначала в эксперименте принимали участие около 5800 человек. Впоследствии изучили две подгруппы людей по 69 человек. В первую группу вошли женатые люди, во вторую - те, кто никогда не был женат. Согласно результатам, те, кто спали в одной постели дольше были в фазе сна с быстрым движением глаз по сравнению с людьми, которие спали в разных кроватях. Разница составила около 10%.

Есть несколько объяснений таких результатов. Возможно, на более длительный REM-сон влияет тепло, исходящее от тела партнера. Это помогает создать более комфортные условия и обеспечить более стабильный сон. Присутствие партнера может обеспечивать чувство безопасности в течение ночи, что также может помочь в регулировании сна.

Плохой сон, согласно словам ученых, вдвое увеличивает риск нарушения сексуальной функции у женщин. Именно поэтому очень важно уделять внимание ночному отдыху. Из-за нехватки сна разрушается женское либидо и сексуальная жизнь может быть неудовлетворительной, особенно в среднем и старшем возрасте.