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четверг, 20 мая 2021 23:46

Почему паре надо спать в одной постели

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Почему паре надо спать в одной постели
Присутствие партнера может обеспечивать чувство безопасности в течение ночи, что также может помочь в регулировании сна. Фото: pixabay

Люди, состоящие в браке, испытывают более длительную фазу глубокого сна, то есть сон с быстрым движением глаз.

Благодаря этому можно формировать воспоминания и регулировать эмоции, пишет dreams.

Ученые провели исследование Sleep Heart Health Study с целью найти связь между нарушениями сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и другими причинами смерти.

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Сначала в эксперименте принимали участие около 5800 человек. Впоследствии изучили две подгруппы людей по 69 человек. В первую группу вошли женатые люди, во вторую - те, кто никогда не был женат. Согласно результатам, те, кто спали в одной постели дольше были в фазе сна с быстрым движением глаз по сравнению с людьми, которие спали в разных кроватях. Разница составила около 10%.

Есть несколько объяснений таких результатов. Возможно, на более длительный REM-сон влияет тепло, исходящее от тела партнера. Это помогает создать более комфортные условия и обеспечить более стабильный сон. Присутствие партнера может обеспечивать чувство безопасности в течение ночи, что также может помочь в регулировании сна.

Плохой сон, согласно словам ученых, вдвое увеличивает риск нарушения сексуальной функции у женщин. Именно поэтому очень важно уделять внимание ночному отдыху. Из-за нехватки сна разрушается женское либидо и сексуальная жизнь может быть неудовлетворительной, особенно в среднем и старшем возрасте.

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