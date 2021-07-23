Эволюция секса: основные изменения, которые произошли в интиме за последнее десятилетие

За последние 10 лет секс претерпел серьезные изменения. Фото: pixabay

Последние 10 лет - период, за который секс потерпел характерных и стремительных изменений.

Есть пять важнейших и наиболее пикантных вещей, которые изменились за этот период, пишет Cosmopolitan.

Появились десятки видов сексуальности

Автосексуалы, гиносексуалы и грейсексуалы существовали с начала истории человечества. Благодаря исследованиям сексологов сейчас дополнительно различают около двух десятков видов сексуальности.

Демисексуалов и сапиосексуалов становится все больше

Самое главное в сексе - эмоции и психологическая близость партнера, а затем его интеллектуальность. Но существуют люди, которые не будут заниматься сексом, пока не найдут для этого достойного партнера. На планете живет 10% таких сапиосексуалов.

Почти 10% людей используют смартфоны в постели

Это негативно влияет на качество интимной жизни, потому что труднее сосредоточиться на процессе, расслабиться и получить удовольствие. Также сложно достичь оргазма. А еще такое поведение очень раздражает партнера.

Мужчин все чаще возбуждает натуральность

Именно это способствует тому, что в моде в последнее время все натуральное. А маникюр, макияж и образ часто выбирают в нюдових или телесных оттенках, чтобы не было слишком вызывающе и более естественно.

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Мужчинам в сексе важны эмоции партнерш

Поэтому не стоит женщинам бояться проявлять чувства во время секса. Это заводит мужчину и помогает понять, что он все делает правильно. Исследования доказали: если показать парням только обнаженные части женского тела и обнаженную девушку, которая улыбается и заигрывает взглядом, то они выберут последнее.

Благодаря сексу можно не только улучшить общее состояние здоровья, но и получить другую пользу для организма. Секс укрепляет иммунитет и продлевает продолжительность жизни. Существует как минимум пять важных факторов, чтобы заниматься сексом. 1. Интим - это естественное обезболивающее. Гормоны радости эндорфины, которые в избытке вырабатывает организм во время секса, быстро и эффективно притупляют боль.