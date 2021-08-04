Еда и секс: за тем, как человек ест, можно узнать, на что способен в постели

Чем больше человек экспериментирует в пище, тем привлекательнее кажется. Фото: pixabay

Люди считают более привлекательными тех, кто не против экспериментов в еде.

Считается, что в сексе у них меньше отвращение к различным аспектам, пишет ScienceDirect.

Таких воспринимают как партнеров, склонных к сексу без обязательств. В то же время общая готовность пробовать что-то новое не влияет на оценку сексуальности, по словам исследователей.

Ученые провели три опроса. Добровольцам показывали разные портфолио на сайте знакомств, которые создали специально. У людей не было фото и имен, только информация о хобби и интересах. В некоторых был акцент на любви к экспериментам с пищей, в некоторых - нет.

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Результат исследования не окончательный, поскольку в нем участвовали лишь несколько десятков молодых людей. Психологи планируют расширить выборку и провести опрос еще раз.

Есть пять способов, чтобы увидеть, каким мужчина может быть в постели. Это видно по тому, как он ест. Первый критерий - скорость поглощения пищи. Если он ее не пережевывает и ест очень быстро, то и секс будет такой же. Когда наслаждается каждым кусочком, подходит, детализирует, медленно пережевывает, тогда интим будет медленным.