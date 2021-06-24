Что говорить в постели партнеру, чтобы интим был яркий

В постели партнера надо спрашивать, ему все ли ему нравится. Фото: pixabay

Во время секса партнеру советуют говорить в постели одно вопросительное предложение.

Если спросить: "Тебе это нравится?", то качество секса станет лучше для обоих, рассказала сексолог Эмили Морс.

По ее словам, из этих слов любимый человек сможет лучше понять желания в постели. Именно такая формулировка вопроса является залогом к здоровой половой жизни.

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"На мой взгляд, это одна из самых важных вещей - когда партнер спрашивает:" Тебе это нравится? ". Это позволяет партнеру дать честный ответ. Так что шансы улучшить сексуальный опыт увеличиваются в разы. И оба партнера будут удоволетворени. Открито говорить партнеру, что вам нравится, а вы бы хотели изменить, обязательно нужно. В таком случае вы получите больше удовольствия, более глубокую связь, а также здоровую половую жизнь, что приведет и к улучшению других сфер в вашей жизни. Это ключ к сексуальному успеху " - пояснила експерт.

На теле мужчины много эрогенных зон. Стоит разобраться с ними, чтобы сделать ему приятно. Достаточно нежно поласкать уши язычком. Нежно покусать мочку с томным дыханием. Мужская точка G находятся на уздечке. Это небольшая кожная складка на нижней части головки полового органа. Эту часть тела стоит нежно дразнить кончиком языка и также нежно похлопывать.